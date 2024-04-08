Перечислены лучшие продукты с большим количеством клетчатки для похудения

Для снижения веса нужно есть больше продуктов, богатых клетчаткой. Вот что к ним относится.

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Семена чиа. В 85 г семян содержится 10 г клетчатки и 138 ккал. Размер порций в идеале должен составлять 1−2 столовые ложки (51 или 102 ккал соответственно).

Чечевица. Одна чашка приготовленной чечевицы содержит 16 г клетчатки. Причём как растворимой, так и нерастворимой.

Малина. В одной чашке малины — 8 г клетчатки. Также в ягодах в целом много антиоксидантов.

Коллард. Из одной чашки этой зелени вы получите 8 г клетчатки и 65 ккал. Известно, что эта капуста также богата антиоксидантами и витаминами К, С, А.

Артишоки. В одной средней порции этих продуктов — 7 г клетчатки. Исследования показали, что артишоки помогают регулировать уровень сахара в крови. При этом они содержат мало килокалорий, являются отличным источником витамина С и фолиевой кислоты.

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Сладкий картофель с кожицей. В одной чашке этого картофеля содержится 7 г клетчатки. Исследование 2022 года показало, что клетчатка в кожуре сладкого картофеля может улучшить здоровье кишечника.

Груши. Одна средняя порций груш содержит 6 г клетчатки. Особенно богаты эти фрукты пектином, который может улучшить состояние кишечника, повысить иммунную функцию и предотвратить запоры.

Лебеда. Из одной чашки киноа вы получите 5 г клетчатки. Также этот продукт содержит все девять незаменимых аминокислот, то есть является полноценным источником белка.

Воздушный попкорн. В порции размером 3 чашки содержится 4 г клетчатки. Учёные рекомендуют есть цельнозерновой попкорн в качестве альтернативы традиционным закускам, таким как чипсы или крекеры. Это поможет в контроле веса.

Брюссельская капуста. Одна чашка этой капусты содержит 3 г клетчатки. Также в этом овоще есть сульфорафан. Одно исследование 2022 года, проведённое с участием животных, показало, что сульфорафан может уменьшить ожирение и способствовать умеренному потреблению пищи.

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