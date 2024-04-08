Найдена новая опасность пассивного курения

Даже редкое пассивное курение связано с повышенным риском опасного нарушения сердечного ритма. Об этом сообщает Европейское общество кардиологов (ESC).

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Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) — наиболее распространенное нарушение сердечного ритма во всем мире. Симптомы включают учащенное сердцебиение, одышку, утомляемость и проблемы со сном. Люди с фибрилляцией предсердий в пять раз чаще страдают от инсульта, чем их здоровые сверстники. По оценкам, у каждого третьего европейца это заболевание разовьется в течение жизни.

В новое исследование были включены 400 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет из Великобритании. Курящие и люди с уже имеющейся аритмией были исключены. Участников спросили, сколько часов они подвергались воздействию табачного дыма других людей в течение обычной недели за последний год.

У тех, кто подвергался пассивному курению, риск возникновения фибрилляции предсердий был на 6% выше по сравнению с группой, не подвергавшейся воздействию дыма. Чем дольше было воздействие дыма, тем выше был риск аритмии. Это было верно для любого пассивного курения: как в помещении, так и на открытом воздухе. Исследователи учли другие факторы: вес, возраст, пол, заболевания и т.д.

Исследование подчеркивает важность избегания пассивного курения. До этого ученые выяснили, что оно повышает риск ишемической болезни сердца, при которой орган страдает от дефицита кислорода.