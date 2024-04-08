Как устроить отдых от диеты для лучшего похудения

Запланированный отдых от диеты позволяет сбросить больше килограммов и способствует удержанию результата после похудения. Об этом сообщает Daily Mail.

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Читмил — это день (или дни) отдыха от диеты, когда можно позволить себе съесть что-то вкусное и немного выйти за рамки обычной калорийности. Это помогает сохранять активность, тратить больше калорий и сохранить вес после похудения.

Кроме того, исследования показывают, что читмилы позволяют дольше продержаться на дефиците калорий, соблюдать его лучше и в итоге похудеть сильнее.

Обычно читмил длится один день, однако при длительной диете читмилы можно устраивать читмилы длительностью от 1 до 14 дней каждые 12-16 недель. Дольше расслабляться не стоит, так как будет сложно вернуться к дефициту калорий. Также не нужно объедаться: достаточно включить в рацион два-три блюда, которые давно не ели, и увеличить количество калорий на несколько сотен в день.

До этого врач рассказал, что усталость из-за дефицита железа может не дать похудеть.