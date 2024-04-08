Чайный гриб помогает в жиросжигании

Ученые из университета Северной Каролины (США) провели исследование, которое показало, что чайный гриб может приносить пользу, сравнимую с лечебным голоданием. Их результаты опубликованы в журнале PLOS Genetics.

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Эксперимент на червях показал, что добавление чайного гриба в их рацион приводит к процессам, аналогичным голоданию. Ученые также отметили, что пробиотики из чайного гриба способствуют расщеплению жиров и уменьшению образования жировой ткани. Специалисты считают, что употребление чайного гриба человеком может помочь в снижении веса.

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