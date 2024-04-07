Ученые рассказали, что произойдет с организмом при отказе от сахара на неделю

Сахар в виде добавок можно встретить не только в сладостях, но и в кетчупах, соусах, мюсли и даже в обезжиренных молочных продуктах. Ученые предположили, что будет с организмом при отказе от сахара на неделю.

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Несмотря на то что сахар остается источником энергии, который помогает легче переносить стресс, продукт является провокатором развития опасных недугов, в случае если сладкое постоянно присутствует в рационе в большом количестве.

Одно из изменений, о котором заявили ученые, связано с внешностью. Структурные белки эластин и коллаген важны для молодости, тогда как в процессе гликации, когда с коллагеном и эластином связывается глюкоза, происходят изменения, провоцирующие старение. В результате уменьшенного потребления сахара, будет уменьшаться и хроническое воспаление, связанное со старением. Кроме того, отказ от сахара скажется и на весе — он будет постепенно уходить, передает RG.RU.

В свою очередь врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Губарева напомнила, что питание — это важный фактор, который необходимо учитывать при регулировании веса. Некоторые привычные продукты, присутствующие в рационе многих людей, являются очень калорийными и лишь способствуют активному набору веса.