Пять опасных ошибок при тренировке на беговой дорожке

Журналисты Men Today перечислили пять опасных ошибок, которые совершаются при тренировках на беговой дорожке. Материал доступен на сайте издания.

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Первой ошибкой было названо отсутствие разминки. Чтобы избежать травм, перед бегом посоветовали сделать небольшую растяжку и начинать с медленного темпа.

Также авторы рекомендовали обращать внимание на положение на дорожке — если вы бежите близко к началу, это неверно. Правильнее будет держаться в середине тренажера, что поможет свободно работать руками и инстинктивно не отклоняться назад. Кроме того, не стоит постоянно держаться за поручни, поскольку в таком положении фиксируется корпус и сжимаются мышцы рук, плеч и шеи.

Еще одна ошибка — неправильный подбор обуви.

«При выборе кроссовок следует обратить внимание на следующие характеристики: подошва должна хорошо гнуться, должна защищать стопы и не быть слишком тонкой, материал каблука не должен быть слишком мягким или твердым», — отмечается в материале.

Наконец, авторы посоветовали не надевать утяжелители на руки, так как это небезопасно. «Если вы хотите усложнить себе задачу, то наденьте специальный жилет на тело или утяжелители на ноги», — предложили они.

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