Пять советов, которые помогут контролировать размер порции еды

В первую очередь, большую часть тарелки нужно заполнять свежими или тушеными овощами. Так в посуде останется меньше места для углеводов и жиров.

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Второй совет - есть из маленькой посуды. Благодаря этому сработает психологический обман. Есть стоит без спешки. А когда человек наелся, не нужно доедать. Лучше убрать остатки в холодильник до следующего приема пищи. Также можно до начала обеда или ужина половину порции переложить в контейнер, то есть отложить.

Последний совет - определять нужную порцию по руке. К примеру, углеводов класть по объему не более чем кулак, белков - с ладонь, а жиров - по размеру большого пальца. А недавно эксперт рассказал, почему шоколад полезен при диете.