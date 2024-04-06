Как правильно составить программу тренировок?
Правильная программа тренировок является одним из важнейших факторов достижения желаемых результатов. Что нужно учитывать при ее составлении, сообщает Общественная Служба Новостей.
Чтобы добиться результатов, физической активностью нужно заниматься на регулярной основе. Лучше всего проводить тренировки три-четыре раза в неделю, чтобы мышцы успели восстановиться.
При составлении плана тренировок обязательно нужно включать базовые упражнения для различных групп мышц. Равномерная нагрузка поможет развить силу, увеличить мышечную массу и улучшить функциональность тела.
Любая тренировка должна начинаться с разминки, которая помогает стимулировать работу сердечно-сосудистой системы и повышает насыщение организма кислородом, а заканчиваться заминкой для нормализации дыхания, пульса, температуры тела и давления. Для этого подойдут простые упражнения в спокойном темпе.
Кроме того, под конец тренировки рекомендуется выполнять упражнения на растяжку. Она растяжка помогает расслабить мышцы и улучшить гибкость тела.
Ранее эксперты рассказали, как правильно выполнять кардиотренировки. По мнению специалистов, они помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить общее состояние физического здоровья и насытить кровь кислородом.