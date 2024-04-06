Как правильно составить программу тренировок?

Правильная программа тренировок является одним из важнейших факторов достижения желаемых результатов. Что нужно учитывать при ее составлении, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Чтобы добиться результатов, физической активностью нужно заниматься на регулярной основе. Лучше всего проводить тренировки три-четыре раза в неделю, чтобы мышцы успели восстановиться.

При составлении плана тренировок обязательно нужно включать базовые упражнения для различных групп мышц. Равномерная нагрузка поможет развить силу, увеличить мышечную массу и улучшить функциональность тела.

Любая тренировка должна начинаться с разминки, которая помогает стимулировать работу сердечно-сосудистой системы и повышает насыщение организма кислородом, а заканчиваться заминкой для нормализации дыхания, пульса, температуры тела и давления. Для этого подойдут простые упражнения в спокойном темпе.

Кроме того, под конец тренировки рекомендуется выполнять упражнения на растяжку. Она растяжка помогает расслабить мышцы и улучшить гибкость тела.

Ранее эксперты рассказали, как правильно выполнять кардиотренировки. По мнению специалистов, они помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить общее состояние физического здоровья и насытить кровь кислородом.