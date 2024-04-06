Названы 3 вопроса, которые нужно задать себе прежде, чем начать худеть

Для этого нужно начинать что-то делать уже сейчас, в апреле. Непосредственно до начала лета без рисков для здоровья можно будет скинуть 2–3 кг. Достаточно просто есть менее калорийную пищу и больше двигаться. Но прежде чем начать худеть к лету, нужно ответить себе на 3 вопроса, сказала гастроэнтеролог «Инвитро», кандидат медицинских наук Светлана Ужевко.

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Как худеть к лету правильно

Вот 3 вопроса, на которые врач посоветовала ответить себе, прежде чем сесть на диету:

1. В чём причина моего лишнего веса? Чтобы получить ответ, достаточно пройти хотя бы минимальные лабораторные обследования, в том числе на гормоны щитовидной железы. Возможно, если подлечиться, вес начнёт уходить сам.

2. Сколько калорий нужно мне в сутки? Единой на всех цифры тут нет. Для расчёта минимальной нормы калорий можно воспользоваться формулой Харриса — Бенедикта или обратиться к вашему лечащему врачу или врачу-диетологу.

«Чтобы вес начал снижаться, нужно съедать на 200 калорий меньше вашей суточной нормы», — сказала Ужевко «Доктору Питеру».

Эффект можно усилить, добавив физические нагрузки.

3. Много ли я двигаюсь двигаетесь в течение дня? Постарайтесь честно ответить себе на этот вопрос. Если у вас малоподвижный образ жизни, начните больше гулять и ездить на велосипеде, займитесь спортом.

На сколько килограммов реально похудеть к лету

Без рисков для здоровья с апреля по июнь вполне реально избавиться от 2–3 лишних килограммов, считает врач. Если цель похудеть на 4–6 кг, то начинать нужно за 4–6 месяцев. То есть к началу пляжного сезона можно успеть, если заняться своей фигурой в апреле.

Гастроэнтеролог посоветовала за один месяц мужчинам худеть на 1–3,5 кг, а женщинам — на 0,8–3 кг.

Один из новомодных способов сбросить лишние кило — носить одежду с эффектом сауны. Что из себя представляет «костюм-сауна» и правда ли он помогает похудеть — узнайте здесь.