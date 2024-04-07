Диетолог рассказал о связи продуктов питания и трудностях в похудении

Мосли считает, что тем, кто борется с лишним весом, необходимо полностью отказаться от сладких каш, особенно быстрого приготовления, выпечки и сладких газированных напитков. Продукты вызывают прилив сахара, но скоро человек почувствует сильный голод.

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Диетолог призвал употреблять яйца, овсяные хлопья и каши. Он посоветовал добавить фрукты, орехи и ягоды. Полезно уменьшить потребление макарон, картофеля и белого риса. Их могут заменить булгур, ячмень, дикий рис и гречка.

Мосли подчеркнул, что не призывает отказываться от десертов и макарон. Небольшие порции можно будет вернуть в рацион, когда сбалансированное питание станет привычкой.