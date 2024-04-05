Какие продукты могут привести к набору веса

К продуктам, которые могут привести к набору веса, относятся орехи, семечки, сладкие напитки и мясные продукты, рассказала «Газете.Ru» врач — эндокринолог-нутрициолог Дарья Губарева. По ее словам, важно контролировать потребление этих продуктов.

К набору лишнего веса могут привести продукты двух категорий, отметила специалист. К первой относятся те, которые входят в сбалансированный рацион, но у них высокая энергетическая плотность, например семечки, орехи, растительные масла и авокадо.

Все они богаты полезными жирами, но одновременно с этим содержат большое количество калорий, что при чрезмерном употреблении может способствовать увеличению массы тела. Именно поэтому количество этих полезных продуктов в рационе необходимо контролировать, — объяснила врач.

Во второй категории содержатся продукты, которые не являются частью здорового рациона и содержат большое количество сахара, соли и насыщенных жиров, добавила эксперт. К ним относятся шоколад, мед, сладкие напитки, хлебобулочные изделия, мороженое, чипсы, десерты, мясные продукты и фастфуд. Такие продукты с высокой степенью обработки не обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами и могут привести к ожирению, подчеркнула Губарева.

Ранее были названы последствия ожирения. По словам врача Ольги Шараповой, ожирение опасно тем, что может стать причиной таких серьезных заболеваний, как артрит, диабет и рак.