Ученые раскрыли секрет эффективных тренировок для новичков в фитнес-клубе

Роль новичка в тренажерном зале незавидна, особенно если ваш фитнес-клуб не проводит вводных тренировок. Помимо разнообразия тренажеров, вызывает вопросы и оптимальная тактика — делать больше повторений с небольшим весом или несколько с «максимальным»? Все зависит от цели — умеренные веса с большим количеством повторений развивают выносливость, а минимум повторений с большим весом позволят нарастить мышцы.

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На вопрос, что же лучше для девушек-новичков, отвечает исследование 2024 года, посвященное силовым тренировкам для женщин. Впрочем, мужчинам рекомендовано то же самое. Ученые пришли к выводу, что наиболее эффективно набрать мышечную массу на первых порах позволяет выполнение от 1 до 3 подходов по 8–12 повторений с весом в 70–85% от максимального «рабочего» веса.

Ранее женский фитнес-тренер Дженна Риццо поделилась лайфхаком, который поможет похудеть к лету. «Самое худшее, что вы можете сделать, это попытаться перейти от нуля к сотне в одночасье», — высказалась эксперт.