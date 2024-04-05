Наваристые супы могут навредить желудку

По словам главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, супы полезны для здоровья, поскольку поддерживают чувство сытости, а также обеспечивают организм нужными витаминами и минералами.

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Особенно, если речь идет о вегетарианских супах с добавлением бобовых, нерафинированных круп или макаронных изделий из твердых сортов пшеницы.

Однако, отметила врач, жирные и наваристые супы, напротив, могут навредить человеку, пишет «РИА Новости».

По словам Стародубовой, особенно опасен жирный бульон для людей, имеющих проблемы с почками, болезнями сердечно-сосудистой системы и другими хроническими заболеваниями.

Поэтому врач рекомендует готовить супы на диетическом мясе, например, мясе птицы, кролика, индейки.

«Можно также приготовить рыбный суп. В качестве альтернативы попробуйте приготовить первое блюдо на овощном отваре, а отварное нежирное мясо, птицу или рыбу добавить в блюдо потом, вместе со свежей зеленью, — при подаче», — посоветовала специалист.

Ранее сообщалось, что диетолог Меллор развеял миф о вреде углеводов из овсянки, а также врачи рекомендовали заменить мясо в Великий пост бобовыми и злаками.