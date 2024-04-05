Ученые обнаружили связь между стилем бега и типом личности

Специалисты по биомеханике человека из Volodalen SportLab выяснили, что стиль бега может быть связан с типом личности. В эксперименте приняли участие 80 взрослых – они прошли спортивные испытания и тестирование на тип личности.

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У людей могут быть разные стили бега, что не трудно заметить. Некоторые бегут плавно и легко, другие – неуклюже или скованно, создавая ощущение, что задача для них сложна. Понятно, что стиль бега зависит от подготовки бегуна – у профессиональных спортсменов, как правило, более естественный стиль. Однако, по данным нового исследования, на стиль бега могут влиять и личностные особенности человека, – сообщает MedicalXpress.

В рамках эксперимента 80 добровольцев должны были трижды пробежать 50-метровую дистанцию, меняя темп на каждом забеге. Бегущих людей снимали на видео. Затем каждый бегун прошёл стандартный тест MBTI, который традиционно используют психологи для определения типа личности.

Тест MBTI оценивает личностные особенности людей в четырех основных категориях: экстраверсия или интроверсия, ощущение или интуиция, мышление или чувство и оценка или восприятие.

Сопоставив стили бега с результатами теста, учёные нашли закономерности: добровольцы с определённым типом личности, как правило, имели схожий стиль бега с другими людьми, имеющими похожие личностные качества.

Например, участники с интуитивной личностью чаще использовали свои ноги как «пружины», что побуждало их бегать в стиле «растяжение-сокращение» – тип бега, который считается более плавным, упругим. А участники с чувствительным типом личности больше концентрировались на том, чтобы двигаться вперёд, а не на том, как они могут использовать своё тело, чтобы добраться до финиша.