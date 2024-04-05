Диетолог перечислила причины тяги к вредным продуктам

Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, о чем свидетельствует тяга человека к вредной пище.

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Перевалова отметила, что зачастую тяга к мучному, соленому или жирному – свидетельство нехватки в организме тех или иных необходимых веществ. Так, шоколада хочется, если в организме недостаточно магния, вместо сладостей стоит принимать витамин B6, после этого, по совам диетолога, тяга пропадет.

Соленой еды хочется при недостатке хлора и натрия, в этом случае следует выпить минеральной воды, которая поможет восстановить электролитный обмен. Если появляется желание употребить трансжиры, значит, организму не хватает качественных жиров, содержащихся, например, в хорошем растительном масле.

– Если хочется, допустим, пельменей, то, скорее всего, это реакция не на тесто, а на мясо. Значит, не хватает качественного белка. А он содержится, например, в яйцах, – пояснила специалист.

Она также предупредила, что женщинам перед менструацией хочется вредной еды, так как организм готовится к потере крови. Ему нужно железо, восполнить которое можно с помощью телятины, говядины или печени, рекомендации Переваловой передает радио Sputnik.