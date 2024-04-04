Восстанавливают работу сетчатки: пять продуктов, улучшающих зрение

Зрение человека напрямую связано с количеством питательных веществ, которые он получает естественным путем. Поэтому важно составлять рацион питания так, чтобы он поддерживал все необходимые функции организма, от которых и зависит острота зрения.

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О том, какие продукты могут восполнить недостающие микроэлементы и улучшить зрение, — в материале «Вечерней Москвы».

Пять продуктов для зрения

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, среди множества продуктов, которые могут повлиять на качество зрения, отдельное место занимает черника.

— В ней содержатся вещества, которые восстанавливают работу сетчатки, особенно при ярком освещении. Большинство из нас сейчас работают за компьютером и телефоном, из-за чего сетчатка глаза находится в постоянном напряжении. В чернике есть антоцианы — вещества, которые помогают быстро восстанавливать сетчатку именно в условиях яркого света, — сообщила Чернышова.

Также благотворно на зрение влияют все овощи оранжевого цвета, сказала врач.

— Морковь, тыква, репа содержат в составе большое количество бета-каротина, который считается предшественником витамина А. Он способствует цветному восприятию глаза и поддерживает в хороших условиях роговицу, предупреждая сухость, — рассказала специалист.

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Важна в рационе питания и жирная морская рыба, предупредила Чернышова. Она является источником омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые улучшают сердечно-сосудистую систему.

— А она косвенно влияет и на глаза, потому что в них расположено большое количество кровеносных сосудов и артерий, их важно поддерживать в хорошем состоянии. С этой задачей справляются витамины, которые содержатся в жирной рыбе, — пояснила терапевт.

Врач посоветовала также включать в рацион яйца и орехи.

— В яйцах содержится лютеин, который благотворно воздействует на сетчатку и помогает восстанавливать ткань глаза, а орехи богаты полезными жирами, содержат много фосфора и калия. Все они влияют на зрительный нерв, — сообщила собеседница «ВМ».

Как часто стоит есть такие продукты

В вопросе питания не стоит бросаться в крайности, считает врач. Качество зрения зависит не от количества конкретных продуктов в рационе питания, а от его сбалансированности и регулярности. Важно соблюдать соотношение насыщенных кислот, клетчатки и белков, а также регулярно есть еду только в свежеприготовленном виде.