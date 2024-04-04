Доступный продукт, помогающий снизить уровень холестерина

Яблоки богаты пектином и растворимой клетчаткой, способной снизить уровень холестерина в крови, рассказал NEWS.ru нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов. Он отметил, что данный продукт содержит полифенолы — растительные соединения, снижающие риск воспалительных процессов в организме.

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Яблоки содержат пектин и растворимую клетчатку, снижающую холестерин. Яблоки также содержат полифенолы — растительные соединения, снижающие риск воспаления и хронических заболеваний. Яблоки также являются источником кверцетина — флавоноида, который может улучшать функцию легких, снижать аллергические реакции, — добавил Ибрагимов.

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