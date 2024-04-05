Каким должен быть пульс во время прогулки

Для прогулок оптимальный пульс составляет от 85 до 110 ударов в минуту. Это позволяет избежать перегрузки сердца и других органов, рассказал РИАМО рассказал старший инструктор-методист клиники академика Ройтберга Кирилл Антонов.

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В случае увеличения пульса, особенно при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой, рекомендуется сделать перерыв, не присаживаясь, чтобы не нарушать кровообращение.

После возвращения пульса в норму можно продолжить прогулку.