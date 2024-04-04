Исследователи из Американского колледжа кардиологии выявили связь между употреблением алкогольных напитков и ишемической болезнью сердца.

Команда ученых проанализировала данные более чем 400 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет за четыре года наблюдений и обнаружила тревожную закономерность: женщины, употреблявшие восемь и более напитков в неделю, имели на 33–51% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не переходил черту в один напиток за день.

Заметим, что это не повод расслабляться и пить каждый день понемногу. По словам специалистов, любое количество спиртных напитков может увеличить риск сердечных заболеваний. Недаром даже из популярной средиземноморской диеты специалисты призывают исключать вино.

«Обычно мы наблюдаем повышенный риск сердечных заболеваний у пожилых женщин. Мы не ожидали таких результатов в более молодой возрастной группе», — объяснил ведущий автор исследования доктор Джамаль Рана в беседе с Fox News Digital.

Эксперт отметил, что распространенность употребления алкоголя среди молодых женщин и женщин среднего возраста растет из-за чувства ложной защищенности — может показаться, что проблемы с сердцем грозят только в почтенном возрасте, но это не так.