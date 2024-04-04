Главные действия для здоровья полости рта

Раз в полгода необходимо проводить профессиональную чистку зубов, призвал стоматолог-хирург, пародонтолог, главный врач Avroraclinic Арам Давидян. Другие действия для сохранения здоровья полости рта доктор перечислил в комментарии для «Ленты.ру».

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Давидян обратил внимание на то, что в домашних условиях невозможно справиться с некоторыми проблемами полости рта. Так, по его словам, даже при регулярной и правильной чистке зубов возможно образование зубных камней и бактериальных отложений под деснами и между зубами. Убрать их можно только в кресле у стоматолога.

«После посещения врача вы получаете идеальные зубы, обработанные укрепляющим составом с кальцием и фтором. Для пациентов с протезами и имплантами разработаны инструменты из пластика, не повреждающие сложные конструкции», — объяснил специалист.

При отказе от стоматологической гигиены возрастают риски появления кариеса, особенно в местах соприкосновения зубов

Также в уходе за полостью рта необходим регулярный осмотр у стоматолога, во время которого можно выявить заболевания на ранней стадии. По словам собеседника «Ленты.ру», многие стоматологические заболевания протекают без симптомов и долгое время не причиняют беспокойства. Однако воспалительные процессы в тканях прогрессируют, вызывая разрушение зубов.

Напоследок Давидян напомнил, что регулярные визиты к стоматологу не отменяют домашних процедур. По его словам, многие чистят зубы неправильно, ограничиваясь пастой, щеткой и зубочистками. В то же время следует помнить о зубной нити и других полезных приспособлениях.

«Кроме пасты, очищать полость рта нужно ополаскивателями, но растворы для полоскания рта нужно применять только по назначению врача», — подытожил стоматолог.

Ранее Давидян рассказал об использовании скребка для языка для гигиены полости рта. По словам врача, использование этого средства гигиены снизит скорость размножения бактерий, которые способны спровоцировать развитие заболеваний ЖКТ.