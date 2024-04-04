Почему неправильный прикус опасен для здоровья

Редко встретишь человека с идеальным прикусом. Ослепительные улыбки с экранов ТВ — это длительный путь. Почему неправильный прикус может навредить организму, «Вечерней Москве» рассказал стоматолог-ортодонт клиники «Студия улыбки» Сергей Суджаев.

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По его словам, челюсть и зубы являются начальным отделом пищеварительного тракта, и от того, насколько качественно при приеме пищи формируется пищевой комок, зависит, насколько легко он будет дальше обработан следующими отделами ЖКТ — пищеводом и желудком.

— Скорость образования комка и консистенция зависят от эффективности ваших жевательных движений. Если прикус хороший, контакты зубов плотные, то пища перемалывается быстро и легко, при этом нагрузка на зубочелюстную систему распределяется равномерно. При неправильном распределении нагрузки происходят повышенная стираемость эмали и избыточная нагрузка на комплекс тканей, окружающих зуб, — объяснил Суджаев.

Также при неровных зубах затрудняется и процесс их чистки от налета, появляются зоны, куда забивается еда, при этом обычными движениями щеткой их трудно достать и вычистить, подчеркнул стоматолог. От этого гигиенический индекс полости рта снижается, накапливается налет, от которого воспаляются десны, появляется пародонтит, кариес.

От неправильного прикуса также страдает височно-нижнечелюстной сустав, который соединяет нижнюю челюсть с основанием черепа, предупредил ортодонт.

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— Сустав находится перед козелком уха. Внутри него проходят важные ветви нервов, которые могут воспалиться при неправильном функционировании, — предостерег врач.

По мнению специалиста, психологическое здоровье тоже нужно взять во внимание.

— Если у вас красивые, ровные и ухоженные зубы без кариеса, то вы чаще улыбаетесь, открыты к диалогу и не комплексуете из-за внешних дефектов, — заметил Суджаев.

Исправить прикус можно в любом возрасте, считает стоматолог. Длительность коррекции зависит от нескольких факторов:

возраста пациента;типа проблемы;выбранной методики лечения;соблюдения рекомендаций врача;наличия сопутствующих заболеваний.