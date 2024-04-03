Эндокринолог рассказала о завтраке с оптимальным балансом БЖУ

По словам врача-эндокринолога Вероники Неудахиной, для того, чтобы обеспечить организм необходимой энергией на весь день, нужно выбирать правильные продукты для завтрака.

В частности, утренний прием пищи должен быть сбалансированным и учитывать норму белков, сложных углеводов и полезных жиров.

Чтобы получить витамины и минералы, в завтрак стоит добавить порцию овощей или фруктов, посоветовала Неудахина.

Так, среди самых полезных завтраков врач назвала омлет с салатом из свежих овощей и тостами, сэндвич с куриной грудкой и фруктово-ягодным боулом, а также творог с салатом из запеченной тыквы с сыром фета.

Напомним, по словам нефролога и диетолога, эксперта телеканала «Доктор» Регины Ахуньяновой, завтрак является необходимым для здоровья приемом пищи, поскольку его пропуск приводит к застою желчи. Ранее диетолог назвала необычный ингредиент, который делает полезным любой завтрак, а гастроэнтеролог Бойо назвал полезные для завтрака продукты.