Чем опасны тяжелые клипсы на ушах

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, как следить за здоровьем ушей.

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«Я не поддерживаю идею уколов красоты и филлеров в уши и мочки в связи с тем, что эффект от этой процедуры может быть кратковременным, не все специалисты делают инъекции умело. Неправильно сделанные уколы могут вызвать асимметрию ушей, отёки, вплоть до глухоты», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как считает эксперт, также не стоит носить тяжёлые клипсы, поскольку уши не рассчитаны на такой вес.

«Чтобы сохранить молодость кожи мочек и ушей в целом, необходимо смазывать их питательным кремом, аккуратно массируя, работать на опережение старения кожи, оберегать эти зоны от солнца», — добавил Умнов.

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