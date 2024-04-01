Свежая черемша: чем полезна и кому противопоказана

На калининградских рынках уже активно торгуют черемшой. Растение считается деликатесом, хотя и занесено в Красную книгу. О плюсах и минусах дикого лука «Клопс» побеседовал с врачом-диетологом Мариной Степаненко.

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«Черемша улучшает аппетит и содержит множество полезных витаминов, минералов и микроэлементов. Особенно много в ней витамина С, способствующего укреплению иммунной системы», — отметила врач.

Зелёные листья и стебли богаты эфирными маслами с запахом чеснока, которые являются отличным желчегонным средством. Они активизируют кислотность желудка и повышают моторику кишечника.

«Черемша очень полезна, но детям до трёх лет её давать не стоит. Также не нужно есть дикий лук беременным и кормящим женщинам», — предупредила диетолог.

Пикантная зелень противопоказана при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно при гастрите и язве. Её поедание может сильно обострить имеющиеся проблемы с ЖКТ, добавила Степаненко.

Доктор не рекомендует употреблять черемшу в консервированном и сушёном виде. Лучше отдать предпочтение свежим листьям — сделать закуску или добавить в салат. Продукт очень хорошо сочетается с другой зеленью и овощами, особенно в тандеме с огурцом.

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