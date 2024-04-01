Проверьте себя: как часто вам следует менять бутылку для воды

Многоразовые бутылки очень экономичны и защищают окружающую среду, но всё же прослужить вам долго они не могут. Врач Седрина Колдер объяснила, как часто нужно менять бутылку для воды.

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По её словам, проблема многоразовых бутылок заключается в том, что на них и в них могут скапливаться вредные для организма бактерии. Ёмкости из пластика рекомендуется менять примерно раз в год, а из нержавеющей стали — в случае естественного износа, поскольку они накапливают бактерии.

Существуют определённые признаки, указывающие на то, что бутылку следует заменить — независимо от её типа и материала.

Вам следует заменить бутылку, если она имеет запах, от которого вы не можете избавиться, несмотря на тщательную очистку и различные методы. Если пластик бутылки начнёт трескаться, вам тоже следует отреагировать — потому что это увеличивает вероятность того, что в трещинах будут собираться и размножаться бактерии.

По словам эксперта, ёмкости для воды следует мыть после каждого использования.