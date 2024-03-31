Биолог рассказала об омолаживающих свойствах томатного сока

Употребление томатного сока не только борется со старением, но и помогает снять напряжение и стресс. Об этом рассказала биолог Ирина Лялина.

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения отметила, что томатный сок относится к диетическим продуктам и богат полезными веществами. Среди них есть витамины А, С, В6, РР, К, Мg, органические кислоты и пектиновые вещества. Благодаря его употреблению выделяется серотонин, известный как гормон радости. Он помогает снять напряжение и стресс, пишет издание "Известия".

– Красный цвет указывает на наличие в помидорах вещества ликопина – природного красителя с антиоксидантными свойствами, – сообщила Лялина.

Она объяснила, что ликопин важен для поддержания молодости. Также он способствует снижению плохого холестерина, делает сосуды более эластичными и уменьшает риск тромбообразования.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что биолог Лялина заявила о способности халвы продлевать молодость.