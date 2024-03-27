«Фрукт долгожителей»: чем полезен и сколько нужно съесть для эффекта

Ее называют кладезью полезных веществ и «фруктом долгожителей» — речь о довольно редкой в России папайе. Тем не менее она входит в список продуктов, которые едят в «голубых зонах» — так называют области земного шара, где больше всего долгожителей. Тропический «суперфуд» обладает ярко-желтой или оранжевой маслянистой мякотью и сладким вкусом.

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Фрукт богат питательными веществами, включая магний, калий, фолиевую кислоту, ликопин и витамины А, С, Е и К, а также содержит немного железа и кальция.

«Папайя — это фантастический выбор среди фруктов. Отличный источник различных фенольных соединений, флавоноидов, которые обладают довольно высокой антиоксидантной активностью», — рассказала диетолог Майя Феллер порталу Today.

Антиоксиданты, в свою очередь, защищают клетки от повреждения свободными радикалами, образующимися в процессе жизнедеятельности организма, способными привести к воспалению и повышенному риску развития онкологических и других заболеваний.