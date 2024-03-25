Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о потреблении воды

Вода с лимоном и медом, которую принято считать полезной для организма, может иметь обратный эффект и навредить человеку. Об этом заявил гастроэнтеролог Сергей Троцюк.

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По его словам, такой напиток принято считать хорошим средством для борьбы с токсинами. Однако лимон и мед значительно повышают уровень кислотности в организме, способствуя развитию серьезных проблем с желудочно-кишечным трактом вплоть до язвы. Также опасна может быть вода с оливковым маслом, которая замедляет процессы всасывания полезных веществ.

— Если есть какие-то минимальные проблемы с желудочно-кишечным трактом, это может спровоцировать развитие серьезных заболеваний, — рассказал эксперт.

В то же время врач назвал мифом мнение о якобы смертельной опасности воды, которую несколько раз вскипятили. Вреда организму она не приносит, однако и пользы от такой воды нет никакой. Не следует перегружать свой организм и обычной водой, переизбыток которой может привести к развитию сердечно-сосудистых недугов, передает слова Троцюка телеканал «Санкт-Петербург».

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, чем полезна минеральная вода, а кому стоит отказаться от ее употребления.