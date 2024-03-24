Почему стоит добавить квашеные огурцы в рацион

При упоминании «суперфудов» консервированные огурцы — последнее, что приходит на ум. Между тем, они крайне полезны для организма — правда, не все. Большая часть того, что вы можете найти на полках супермаркета, — маринованные огурцы. От таких пользы ждать не стоит. Готовят их с помощью маринада на основе уксуса и нередко подвергают термической обработке, чтобы продлить срок хранения.

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Вам нужны настоящие квашеные огурчики — те, что бродили в соленом рассоле в течение нескольких недель. Именно живые бактерии принесут кишечнику пользу. Обнаружить такие в магазине обычно можно в холодильниках, упакованных в пластиковое ведерко. В противном случае убедитесь, что на этикетке огурцы значатся солеными, а в составе нет ни капли уксуса.

«Когда вы открываете банку ферментированных соленых огурцов, вы должны увидеть несколько пузырьков, образующихся на поверхности», — объяснил диетолог Фрэнсис Ларджмен-Рот в беседе с Time.

Это углекислый газ, который означает, что процесс брожения еще идет и огурцы свежие. Эксперты уверены, что ферментированные овощи, включая соленые огурцы, могут обладать укрепляющими здоровье свойствами.

Несколько десятков исследований были проведены для сравнения диет с солеными и несолеными овощами — большая часть в Южной Корее и на тему кимчи.

«Результаты многообещающие: ферментированные овощи связаны со значительно лучшим метаболизмом глюкозы, более низким риском диабета 2 типа, более крепкой иммунной системой, снижением уровня триглицеридов и более высоким уровнем "хорошего" холестерина», — считает микробиолог Роберт Хаткинс.

Единственный минус — это, собственно, высокое содержание соли, поэтому съедать нужно примерно 150 грамм квашеных овощей в день — именно столько ели участники большинства исследований.