Эндокринолог заявила об опасности интервального голодания

Один из видов интервального голодания предполагает, что человек может питаться в течение восьми часов, а затем на 16 часов оставляет себя без еды. Такая диета повысит риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых проблем, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова в телеграм-канале.

Сторонники такой диеты утверждают, что она якобы позволит заметно снизить вес и при этом его удержать, а также не провоцирует частый подъем инсулина. По мнению Павловой, «обмануть физиологию никак нельзя», о чем свидетельствуют результаты недавнего исследования, согласно которым у людей на интервальном голодании повышается риск летального исхода от сердечно-сосудистых проблем на 91 %. При ведении такой диеты люди с подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями повышают риск неблагоприятного исхода на 66 %.

Кроме того, приверженцы интервального голодания больше других людей рискуют умереть из-за возникновения онкозаболеваний, передает слова специалиста издание «РОСБАЛТ». В завершение эндокринолог добавила, что несмотря на положительные и восторженные отзывы о таком виде диеты, интервальное голодание ухудшает состояние человека, поэтому лучшим решением будет сбалансированное и умеренное питание.

Ранее эндокринолог Павлова рассказала, почему важно соблюдать пищевое разнообразие во время диеты. Эксперт отметила, что многие люди, садясь на диету, отказываются от картошки, которая, по их мнению, провоцирует ожирение и диабет. Однако отсутствие крахмалистых овощей в рационе может привести к негативным последствиям.