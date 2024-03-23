Худеем к лету: пять эффективных упражнений для красивой фигуры

Весна и лето — время облегающих нарядов, тонких тканей, открытых плеч и животов. Для того, чтобы привести свою фигуру в безупречный вид, вовсе не обязательно изнурять себя диетами или проводить долгие часы в фитнес-зале. Скорректировать очертания своего тела можно и дома — легко, безопасно и без лишних усилий.

Предлагаем несколько упражнений, которые помогут в этом. Выполнять их для более быстрого достижения результата рекомендуется ежедневно — это не займёт много времени.

Скручивания

Лягте на пол, согнув колени и уперевшись ступнями в пол. Держите голову руками, чтобы избавить шею от перенапряжения. Оставались в таком положении, поднимайте голову и грудь к коленям. Подняв, вернитесь в исходное положение и поднимитесь снова. Это упражнение укрепляет мышцы пресса.

Соприкосновение рук и ног

Лягте на спину, поднимите обе ноги так, чтобы они оставались прямыми. Нужно, чтобы ноги были перпендикулярны полу. Стараясь держать руки максимально прямыми, дотягивайтесь пальцами рук до пальцев ног. В идеале пальцы должны соприкоснуться. Добившись этого, вернитесь в исходное положение. Это упражнение поможет подтянуть верхние мышцы пресса.

Планка

Лягте на живот. Оторвите тело от пола, упираясь в пол предплечьями (или ладонями) и пальцами ног. Удерживайтесь в таком положении сколько сможете. Рекомендуется начать с 10 секунд и ежедневно увеличивать время. Упражнение укрепляет мышцы пресса, ног и придаёт красивые очертания корпусу в целом.

Приседания с гантелями

Поставьте ноги на ширине плеч. Согнув руки с гантелями в локтях, приседайте максимально низко, с прямой спиной. Вставая, поднимайте руки с гантелями над головой. Такое упражнение поможет укрепить мышцы бёдер.

Ягодичный "мостик"

Лягте на спину, руки вдоль тела, ноги согнуты в коленях. Отрывайте ягодицы от пола, напрягая их. Подняв, чуть задержитесь в таком положении, затем опуститесь.

Выполнять упражнения рекомендуется в 2-3 подхода по 10-15 раз. Перерыв между подходами — 30 секунд.