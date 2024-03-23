Как правильно пользоваться зубной нитью и зубочисткой, чтобы не лишиться зубов

Многие знают или слышали рекомендацию от своего стоматолога, что после еды нужно использовать зубную нить. Однако важно знать, как делать это правильно, чтобы не лишиться зубов — да, такое тоже бывает. Российский врач-стоматолог, основатель, владелец и главный врач стоматологической клиники Луиза Автандилян рассказала WomanНit, как пользоваться флоссом и зубочисткой без вреда для здоровья полости рта.

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Используем нить после каждого приема пищи

Стоит начать с того, что каждый раз после еды необходимо вычищать остатки пищи из межзубных промежутков для профилактики развития кариеса и сохранения свежего дыхания, и делать это следует при помощи зубной нити или зубочистки. По словам нашего эксперта, первую использовать предпочтительнее и безопаснее, однако в ресторанах и точках общественного питания гостям предлагаются именно деревянные зубочистки.

В случае, если у вас отсутствует с собой зубная нить, а вам необходимо срочно удалить застрявшие между зубами частички пищи, вы, разумеется, можете воспользоваться зубочисткой.

Луиза: «Для этого удалитесь в уборную, тщательно вымойте руки с мылом и начните проводить процедуру максимально аккуратно: держите инструмент под углом примерно 60° и выполняйте чистку осторожными движениями, чтобы случайно не повредить десну или не оставить занозу в мягких тканях полости рта».

Не пользуемся слишком часто

Не стоит пользоваться зубочисткой на регулярной основе: заостренный, но вместе с тем объемный кончик деревянной палочки может травмировать десны, увеличивая риск появления их кровоточивости, развития воспалительного процесса и инфицирования, а также расшатывания зубов, что в будущем чревато даже их выпадением! Поэтому гораздо безопаснее пользоваться зубной нитью — рассказываем, как именно.

Луиза: «Использование зубной нити не имеет противопоказаний, кроме воспаления в полости рта, кровоточивости или чувствительности десен. Всем остальным использовать флосс не только можно, но и нужно: делать это необходимо утром после рутинной чистки зубов и вечером перед сном, а также после каждого приема пищи, особенно если вы съели что-то сладкое, мучное или кислое».

Дело в том, что частички высокоуглеводной пищи — это питательная среда для бактерий, разрушающих зубы. Поэтому правило простое: чистые зубы — залог здоровья полости рта и лучшая мера по предотвращению кариеса, пародонтоза и гингивита.

Как выбрать зубную нить

Выбор зубной нити индивидуален и зависит от различных факторов, таких как положение зубов и особенности зубного ряда. Флоссы могут различаться между собой по форме и материалу — существуют рулонные зубные нити, которые изготавливаются из капрона, силикона или шелка, а также флосстики (нити с держателями).

Вощеные зубные нити обладают гладкой поверхностью и обеспечивают легкое скольжение, что делает их идеальным выбором для людей со скученными зубами. С другой стороны, невощеные зубные нити имеют более грубую текстуру, что позволяет им лучше очищать межзубное пространство, хотя они могут рваться или расщепляться на волокна при использовании.

Форма зубной нити также зависит от особенностей межзубного пространства. Например, круглый флосс подходит для людей с нормальными или широкими промежутками между зубами, ленточная нить рекомендуется для лиц с «щербинками» (тремы и диастемы), а плоская и тонкая нить лучше всего подходит для людей с узкими промежутками между зубами.

При покупке зубной нити важно учитывать все эти факторы и подбирать наиболее подходящий для себя вариант совместно со стоматологом. Это поможет обеспечить эффективное и комфортное очищение зубов, сделав правильный выбор.

Как правильно пользоваться

Приступая к гигиеническим процедурам, вымойте руки и отрежьте кусок зубной нити длиной около 45 см. Намотайте его на средние пальцы обеих рук, оставив примерно 5 см рабочей поверхности между ними.

Луиза: «Начните с чистки межзубных промежутков с одной стороны рта, аккуратно водя зубную нить между зубами и медленно перемещая ее вверх и вниз. Движения должны быть аккуратными и ни в коем случае не пилящими. А при каждом перемещении нити на новый участок используйте чистый фрагмент отрезка, чтобы не разносить бактерии».

Повторите вышеперечисленные действия и с другой стороной. После использования зубной нити утилизируйте ее согласно инструкции и завершите процедуру полосканием ротовой полости — лучше всего выбирать специальный ополаскиватель на основе натуральных экстрактов.

Использование зубной нити каждый день поможет предотвратить образование зубного налета и поддерживать здоровье зубов и десен. Но помните, что даже правильная гигиена полости рта не заменяет регулярные осмотры у стоматолога — посещать специалиста рекомендуется каждые полгода.