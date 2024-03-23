Ученые изучили полезность ежедневного употребление авокадо

Новое исследование, проведенное учеными штата Пенсильвания, показывает, что употребление всего одного авокадо в день может значительно улучшить качество вашего рациона.

Предыдущие исследования намекали на связь между потреблением авокадо и улучшением рациона питания. Цель последнего исследования — установить причинно-следственную связь.

«Мы хотели узнать, приведет ли регулярное употребление авокадо к заметному улучшению качества питания», — объясняет один из авторов статьи.

Более 1000 участников были разделены на две группы. Одна группа придерживалась своего обычного рациона с ограниченным потреблением авокадо, в то время как другая группа добавляла авокадо ежедневно в течение 26 недель. На протяжении всего исследования ученые отслеживали рацион питания с помощью телефонных интервью и стандартизированного инструмента под названием «Индекс здорового питания».

Группа, ежедневно употреблявшая авокадо, продемонстрировала значительный рост приверженности диетическим рекомендациям по сравнению с контрольной группой. Это говорит о том, что такие простые изменения в рационе, как добавление авокадо, могут оказать положительное влияние.

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