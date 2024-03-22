Терапевт рекомендовала употреблять бургеры не более одного раза в месяц
Вредные продукты питания, такие как острая еда, фастфуд и колбасы, могут негативно сказываться на здоровье желудка. Эксперт из Центра молекулярной диагностики CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Анна Хакимова, рекомендует употреблять их как можно реже.
Специалист отмечает, что чрезмерное потребление бургеров, картофеля фри, наггетсов и чипсов, богатых солью и жиром, может вызвать чувство переполнения, вздутия и тошноты. Майонез и кетчуп, которые часто добавляют к этим блюдам, могут стимулировать переедание.
Блюда с избытком специй, уксуса и пряностей могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая изжогу и боли. Газированные напитки могут вызвать метеоризм из-за пузырьков газа, а излишнее потребление сахара и калорий может негативно сказываться на поджелудочной железе.
Эксперт рекомендует ограничить потребление переработанного мяса, таких как колбасы, особенно при наличии гастрита, панкреатита или ожирения печени. Чем реже включать в рацион красное мясо, тем меньше риск развития проблем с органами пищеварения и раком толстой и прямой кишки.