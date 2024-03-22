Терапевт рекомендовала употреблять бургеры не более одного раза в месяц

Вредные продукты питания, такие как острая еда, фастфуд и колбасы, могут негативно сказываться на здоровье желудка. Эксперт из Центра молекулярной диагностики CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Анна Хакимова, рекомендует употреблять их как можно реже.

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Специалист отмечает, что чрезмерное потребление бургеров, картофеля фри, наггетсов и чипсов, богатых солью и жиром, может вызвать чувство переполнения, вздутия и тошноты. Майонез и кетчуп, которые часто добавляют к этим блюдам, могут стимулировать переедание.

Блюда с избытком специй, уксуса и пряностей могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая изжогу и боли. Газированные напитки могут вызвать метеоризм из-за пузырьков газа, а излишнее потребление сахара и калорий может негативно сказываться на поджелудочной железе.

Эксперт рекомендует ограничить потребление переработанного мяса, таких как колбасы, особенно при наличии гастрита, панкреатита или ожирения печени. Чем реже включать в рацион красное мясо, тем меньше риск развития проблем с органами пищеварения и раком толстой и прямой кишки.