В чем польза кардиотренировок и как выполнять их правильно?

Кардиотренировки считаются отличным способом укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить общее состояние физического здоровья и насытить кровь кислородом. Кроме того, при занятиях кардио усиливается обмен веществ, что ведет к сжиганию жира в организме, передает Общественная Служба Новостей.

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Еще один плюс кардиотренировок – повышение уровня эндорфинов, или гормонов счастья. Они улучшают настроение, снимают стресс и помогают в борьбе с депрессией. Также при постоянных занятиях улучшается общая физическая выносливость, что приводит к снижению утомляемости и позволяет выполнять повседневные физические задачи с большей эффективностью.

Для кардиотренировок важно правильно подобрать одежду и обувь. Главное правило здесь – комфорт и свобода движений. Поэтому стоит обратить внимание на дышащие материалы, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и предотвращают скапливание пота. При выборе обуви следует учитывать, насколько хорошо она обеспечивает поддержку и защиту стоп во время физической активности. Лучшим выбором будут кроссовки, обеспечивающие амортизацию и устойчивость.

Оптимальный выбор упражнений для занятий определяется индивидуально, с учетом физических способностей каждого человека. Интенсивность и длительность тренировок можно постепенно увеличивать. При этом важно прислушиваться к своему самочувствию, а при возникновении проблем обратиться к врачу.

Среди самых популярных кардио-упражнений выделяют бег на открытом воздухе или на беговой дорожке, обычные прыжки и прыжки на скакалке, аэробику, бокс. Также можно использовать велосипед и эллиптический тренажер.

Ранее фитнес-тренер Ли Митчелл рассказал, что регулярные кардиотренировки улучшают качество интимной жизни. Наиболее полезны, по мнению тренера, бег, плавание и езда на велосипеде.