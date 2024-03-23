Фитнес-тренер поделилась лайфхаком, который поможет похудеть к лету

Женский фитнес-тренер Дженна Риццо успевает не только работать, но и снимать видео в TikTok. Один из роликов специалиста стал вирусным — в нем девушка раскрыла три лайфхака для всех, кто хочет привести себя в форму к летнему сезону.

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«Самое худшее, что вы можете сделать, это попытаться перейти от нуля к сотне в одночасье», — высказалась тренер.

И речь не о весе штанги, а о том, что полезные привычки внедрять нужно постепенно, чтобы не перегореть. Первый совет Дженны — геймифицировать свою спортивную (и не очень) активность. Воспринимайте тренировки как квест и не зацикливайтесь на спортзале.

«Вы должны заставить свое тело двигаться — это может быть определенное количество шагов в день или 30 минут упражнений ежедневно, с последующим вознаграждением», — объяснила эксперт.

Заранее придумайте, чем себя порадовать в случае успешного выполнения плана на неделю — инфлюэнсер предлагает «вознаградить себя педикюром, ванной с пеной или чем-то еще, что вас соблазняет».

Кроме того, блогер отметила важность здорового ночного сна и поделилась своим подходом к еде — «правилом мерной ложки». Вместо того чтобы резко изменить свой рацион, добавьте к каждому приему пищи всего ложку ягод или овощей — опять же, для размеренного формирования новой привычки.