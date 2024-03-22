Как сохранить здоровье после 40 лет

Врач–терапевт, гастроэнтеролог из «СМ-Клиники» Ирина Красняк рассказала, что после достижения 40–летнего возраста увеличивается вероятность возникновения множества заболеваний, связанных с процессами старения и изменениями в организме.

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Среди наиболее распространенных из них можно выделить ишемическую болезнь сердца, диабет, артериальную гипертензию, остеопороз, онкологические заболевания, когнитивные расстройства и депрессию. Эти состояния существенно ухудшают качество жизни, мешают достижению успеха в карьере и препятствуют полноценной жизни.

— Женщины в возрасте от 40 до 50 лет сталкиваются с менопаузой, сопровождающейся резким снижением уровня половых гормонов, которые обычно защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и рака. У мужчин снижение уровня половых гормонов происходит более постепенно, начиная с 23–25 лет, и связано с развитием андропаузы, ассоциируемой с различными заболеваниями, — сообщила врач в комментарии РИАМО.

По словам врача Ирины Красняк, помимо серьезных заболеваний, менопауза сопровождается неприятными симптомами, такими как приливы и изменения настроения. Важно понимать, что забота о здоровье после 40 лет требует особого внимания. Регулярные медицинские осмотры и поддержание здорового образа жизни имеют ключевое значение для продления активной и качественной жизни.

Поэтому важно обращаться к врачу для скрининга состояния организма и разработки индивидуального плана обследования.

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