Специалисты рассказали, сколько нужно пить воды

При этом больше жидкости советуют потреблять при жаркой погоде, повышенных физических нагрузках (спортсменам), лечении и приеме лекарств, а также детям из-за их постоянной активности.

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По словам специалистов, вода доходит до человека из трех основных источников: напитков, твердой пищи и после окисления углеводов, белков и жиров.

- Общее количество воды в организме человека варьируется от 55 до 65 % в зависимости от веса и состава тела - большая часть содержится во внутриклеточной жидкости, в лимфе и плазме крови, - уточнили эксперты проекта здоровое-питание.рф.

Они добавили, что жидкость необходима для выведения солей, шлаков и токсинов, поддержания работы суставов, похудения, охлаждения организма и укрепления кожи.