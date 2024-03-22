Как сохранить подвижность в пожилом возрасте

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что упражнения на выносливость (езда на велосипеде, бег, ходьба) способствуют сохранению подвижности и мышечной функции в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в Experimental Physiology (Exp Physio).

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В исследовании приняли участие молодые марафонцы, пожилые нетренированные люди и высококвалифицированные мастера велоспорта, средний возраст которых составил 75 лет. Ученые собрали информацию о здоровье добровольцев и оценили у них размер и плотность мышечных волокон.

Результаты показали, что пожилые люди, регулярно выполняющие упражнения на выносливость, сохраняют характеристики мышц, схожие с таковыми у молодых. Также ученые выяснили, что у людей старше 75 лет расположение ядер мышечных волокон, которые действуют как центры управления мышечной тканью, было таким же, как у испытуемых, не достигших пятидесятилетнего возраста.

Ученые отметили, что упражнения на выносливость обычно относятся к тренировкам аэробной системы. Аэробная тренировка подразумевает увеличение производительности потребления кислорода мышцами и повышение пульса. К упражнениям на выносливость относится ходьба, езда на велосипеде, бег, берпи (поочередное выполнение планки, отжимания и прыжка), гребля.

Исследователи подчеркнули, что у нетренированных людей процесс старения влияет на размер мышечных волокон и расположение их ядер. Однако у испытуемых с хорошей физической подготовкой корреляции между старением и снижением функции мышц не наблюдалось. Это значит, что тренировки на выносливость могут обеспечить хорошую подвижность в пожилом возрасте.