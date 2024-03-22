Может быть опасно для здоровья: кому не стоит есть блины

Блины можно есть не всем. Врач-терапевт клиники «Интро» Ирина Головина объяснила, кому следует отказаться от этого блюда.

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В первую очередь избегать употребления блинов необходимо людям с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), особенно в период обострения, и повышенным уровнем холестерина в крови. Также с осторожностью нужно есть это блюдо тем, кто страдает холециститом, панкреатитом или циррозом печени.

Более того, блины могут нанести вред и здоровым людям, если употреблять их в большом количестве. Переедание грозит нарушениями в работе ЖКТ и увеличением веса.