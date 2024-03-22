Тренер рассказал, как начать заниматься спортом весной

Тренер по плаванию Сергей Питернов рассказал, как мотивировать себя на занятия спортом весной.

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Он отметил, что важно правильно подойти к выбору тренера. Многие люди считают, что они умеют плавать, но им так только кажется. Хороший наставник скорректирует технику и поможет плыть долго, не задыхаясь.

Помимо физического удовлетворения, есть еще и психологический аспект: человек должен постоянно двигаться вперед, а не бросать все на полпути. Для этого важно почувствовать соревновательный дух. Эксперт советует периодически осуществлять выезды в разные бассейны города или принимать участие в любительских соревнованиях.

— Каждый месяц в Петербурге проводятся соревнования разных форматов: либо дистанция 800 метров, либо плавание по кругу за определенное количество времени. Мне кажется важным демонстрировать свои успехи: на такие заплывы можно пригласить родных и друзей, — уточнил Питернов в комментарии газете «Петербургский дневник».

Эксперт добавил, что негативное влияние на мотивацию современного человека оказывают гаджеты. После рабочего дня легко погрузиться в виртуальный мир и забыть о тренировке.

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