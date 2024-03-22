Врач рассказала, как часто можно есть бургеры

Острая еда, фастфуд и колбасы вредят желудку, поэтому лучше есть их как можно реже. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.

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«Не стоит поддаваться соблазну чаще раза в месяц. Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло», — рассказала врач.

Как пояснила врач, бургеры, картофель фри, наггетсы и чипсы содержат большое количество соли и жира. А майонез и кетчуп, которые часто дополняют их, побуждают съедать больше, чем требуется для насыщения. Это дает чувство переполнения, вздутия, тошноту.

«Блюда, содержащие избыток специй, уксуса и пряностей, раздражают слизистую желудка и кишечника, усиливают выделение пищеварительных соков. Это приводит к повышенной нагрузке на ЖКТ, вызывает изжогу и боли», — объяснила Хакимова.

Пузырьки газа из газировки раздражают слизистые и приводят к метеоризму, а огромное количество сахара и калорий вредит поджелудочной железе. От пакетированных соков тоже больше вреда, чем пользы из-за дефицита клетчатки и избытка сахара. Менее вредны компот или морс, но лучше всего съесть фрукт.