Раскрыты преимущества овсянки для здоровья

Овёс уже давно считается одним из самых полезных продуктов для завтрака. Но некоторые люди в соцсетях полагают, что на самом деле у овса и овсянки нет пищевой ценности. Кто же прав?

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Научные работы убедительно доказывают, что овёс может быть полезен для организма человека во многих отношениях.

Один из аргументов в пользу того, что овёс вреден для здоровья, заключается в том, что он приводит к скачкам уровня сахара в крови. Но при употреблении любой пищи уровень глюкозы в крови повышается, и это нормально. Продукты, содержащие углеводы (включая овёс и другие крупы), во время пищеварения расщепляются на сахар (в основном глюкозу, но также фруктозу и галактозу). По мере их расщепления уровень сахара в крови повышается. Это нормальный процесс: сахар даёт нам энергию.

Некоторым продуктам нужно больше времени для переваривания. Поэтому они находятся в желудке больше времени, прежде чем попасть в кишечник. В результате уровень сахара в крови будет повышаться медленнее. Определить это можно по гликемическому индексу.

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Сахар из овсянки и каш усваивается примерно на 2/3 быстрее, чем сахар из белого хлеба. Это значит, что овёс — продукт со средним гликемическим индексом.

Лучше для организма, чтобы пища всё-таки в целом усваивалась медленнее. Считается, что это помогает контролировать аппетит. Но также чем больше углеводов вы в целом съедаете, тем сильнее повышается уровень глюкозы в крови после еды.

Также овёс — отличный источник клетчатки. Она насыщает, поддерживает регулярный и здоровый стул. Овсянка содержит особый вид клетчатки — бета-глюканы. Они связаны с более низким риском возникновения резистентности к инсулину, болезней сердца, увеличением веса, повышением кровяного давления, уровня холестерина. Но чтобы получить от этих веществ пользу, их нужно потреблять не менее 3 г ежедневно. Средняя порция овса (30 г) содержит 1 г бета-глюканов.

Новые данные показывают, что овсянка не только увеличивает количество полезных бактерий, но и способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот. Эти кислоты помогают питать клетки толстой кишки, регулируют аппетит, контролировать содержание жиров и глюкозы в крови. Всё это снижает вероятность развития сахарного диабета 2 типа, болезней сердца.

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