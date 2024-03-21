Современное питание оказалось вредным для бактерий кишечника

Согласно новому исследованию, наше современное индустриальное питание негативно сказывается на здоровье кишечника. Исследование показало, что мы теряем важнейшие бактерии, необходимые для переработки клетчатки — ключевого компонента сбалансированного микробиома кишечника.

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Клетчатка, содержащаяся в растениях, хорошо известна тем, что способствует здоровью кишечника. Она служит источником пищи для наших кишечных бактерий — сложной экосистемы микробов, имеющих решающее значение для пищеварения и общего здоровья. Однако исследование, опубликованное в журнале Science, выявило важную проблему: особый вид бактерий, разлагающих клетчатку, — Ruminococcus — исчезает из кишечника людей, живущих в промышленно развитых обществах.

Руминококки играют главную роль в нашем кишечнике. Эти бактерии обладают специализированными ферментами, которые расщепляют жесткие целлюлозные волокна в нашей пище. В результате расщепления образуются более мелкие, легкоусвояемые сахара, которые питают все сообщество микробиома кишечника.

Исследовательская группа заметила разительную разницу в присутствии Ruminococcus в разных популяциях. Эти бактерии процветали в сообществах охотников-собирателей и сельских жителей, где в рационе естественным образом много клетчатки. И наоборот, у людей из индустриально развитых обществ с их типичным потреблением переработанной пищи с низким содержанием клетчатки наблюдалось значительное снижение или полное отсутствие Ruminococcus, что не лучшим образом сказывается на здоровье человека.

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