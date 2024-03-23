Назван идеальный овощ для получения пользы от тренировок

Для получения максимальной пользы от тренировок и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина советует добавить в рацион свеклу. Она также напомнила, что в ней содержатся витамины A, B, C, магний, калий и многие другие полезные элементы.

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По словам специалиста, благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам этот овощ помогает снизить давление, улучшает кровообращение и работу сердечно-сосудистой системы. При этом он также способствует повышению уровня «хорошего» холестерина и улучшает обмен веществ. Другим полезным свойством свеклы является укрепление иммунитета.

Ирина Лялина добавила, что если перед тренировками пить свекольный сок, то он повысит работоспособность и улучшит результаты физических нагрузок.

Однако свеклы нельзя есть слишком много. Эксперт подчеркнула, что в сутки можно съедать не более 100–150 грамм продукта. Делать это лучше не с утра и хотя бы за два часа до отхода ко сну.