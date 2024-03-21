Упражнения, которые помогут снять напряжение с шеи

Сидячий образ жизни может привести к болевым ощущениям и дискомфорту в шейном отделе. Остеопат Валерий Лола рассказал о трех эффективных упражнениях, которые помогут снять напряжение и усталость в области шеи.

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«У людей, долго работающих за компьютером, в первую очередь страдает шейный отдел, что чревато частыми головными болями, онемением рук, переутомлением и снижением работоспособности», – сообщает кандидат медицинских наук Валерий Лола.

От болей в шейном отделе можно избавиться, выполняя три простых упражнения, которые направлены на расслабление мышц и улучшение кровообращения, рассказывает остеопат.

Поворот

Сядьте прямо и медленно поверните голову влево, стараясь дотянуться подбородком до плеча. Данную позу нужно удерживать 10–15 секунд. Затем нужно плавно вернуться в исходное положение и повторить упражнение в другую сторону.

Наклоны

Сядьте прямо, опустите плечи и расслабьте шею. Медленно наклоните голову вперед, пытаясь дотянуться подбородком до груди. Нужно сохранять данную позу в течение 10–15 секунд. Затем осторожно отведите голову назад, чтобы по возможности посмотреть на потолок. Также удерживать позу 10–15 секунд.

Круговые движения

Данное упражнение можно выполнять сидя или стоя, взгляд должен быть направлен вперед, шея расслаблена. Медленно и плавно начните делать круговые движения головой вправо, как будто рисуя большой круг. Постепенно увеличивайте амплитуду движения. Повторите несколько раз, выполните те же движения влево.

При правильном выполнении рекомендованных упражнений, должно появиться чувство растяжения в соответствующем участке шеи. Все действия необходимо повторить 5–10 раз. Эксперт дополнил, что перед началом выполнения упражнений необходимо проконсультироваться со специалистом, передает Life.ru.

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