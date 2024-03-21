Миф о пользе небольшого количества алкоголя для здоровья опровергли

Ученые развеяли миф о пользе небольшого количества алкоголя для здоровья
Версия, что алкоголь может иметь положительные свойства, появилась еще в 1980-е годы. Однако с тех пор выяснилось, что исследования преувеличивают пользу небольших доз алкогольных напитков, сообщил научный сотрудник Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при университете Виктории Тим Стоквелл.
Основной проблемой изучения воздействия алкоголя на человеческий организм становится предвзятость, уверен эксперт.
«Многие из исследований преувеличивают пользу умеренного употребления алкоголя из-за методологических недостатков, известных как предвзятость при отборе, что представляет собой искажение данных, вызванное тем, как отбирались участники исследования», – заявил Стоквелл.
Дело в том, что, как правило, чем хуже чувствует себя человек, тем меньше алкоголя он старается употреблять. А чем меньше алкоголя он пьет, тем лучше становится самочувствие. Однако в исследованиях улучшение состояния человека может быть ошибочно обосновано не уменьшением дозы алкоголя, а наличием небольшого количества спиртных напитков.
Кроме этого, ошибки могут появляться, когда ученые сравнивают влияние алкоголя на относительно здоровых, но умеренно пьющих людей и совсем непьющих, но имеющих хронические заболевания, объяснил Тим Стоквелл в беседе с изданием The Conversation.
Ранее стало известно, какие продукты не стоит употреблять с алкоголем. Многие сочетания могут усугубить вред, который спиртные напитки несут организму.