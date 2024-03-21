Миф о пользе небольшого количества алкоголя для здоровья опровергли

Версия, что алкоголь может иметь положительные свойства, появилась еще в 1980-е годы. Однако с тех пор выяснилось, что исследования преувеличивают пользу небольших доз алкогольных напитков, сообщил научный сотрудник Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при университете Виктории Тим Стоквелл.

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Основной проблемой изучения воздействия алкоголя на человеческий организм становится предвзятость, уверен эксперт.

«Многие из исследований преувеличивают пользу умеренного употребления алкоголя из-за методологических недостатков, известных как предвзятость при отборе, что представляет собой искажение данных, вызванное тем, как отбирались участники исследования», – заявил Стоквелл.

Дело в том, что, как правило, чем хуже чувствует себя человек, тем меньше алкоголя он старается употреблять. А чем меньше алкоголя он пьет, тем лучше становится самочувствие. Однако в исследованиях улучшение состояния человека может быть ошибочно обосновано не уменьшением дозы алкоголя, а наличием небольшого количества спиртных напитков.

Кроме этого, ошибки могут появляться, когда ученые сравнивают влияние алкоголя на относительно здоровых, но умеренно пьющих людей и совсем непьющих, но имеющих хронические заболевания, объяснил Тим Стоквелл в беседе с изданием The Conversation.

Ранее стало известно, какие продукты не стоит употреблять с алкоголем. Многие сочетания могут усугубить вред, который спиртные напитки несут организму.