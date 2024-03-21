Что будет, если после удаления зуба не поставить имплант

После удаления зуба приходится думать об установке импланта, и у многих возникает вопрос: так ли это нужно? Если, например, удаленный зуб не находится в зоне улыбки и не нарушает эстетику лица, то, может быть, оставить «дырку»? Ведь установка импланта требует денег и времени. Как лучше поступить в такой ситуации, «Вечерней Москве» рассказал врач — стоматолог-хирург, ортопед, главный врач клиники Dr. Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.

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Организм не терпит пустот

На первый взгляд может показаться, что «дырка» в зубном ряду ни на что не влияет, ничему не мешает, не несет в себе никакой угрозы здоровью. Однако это не так. Человеческий организм не терпит пустот, он начинает их компенсировать. Медленно, но верно соседние с удаленным зубом костные органы смещаются, что приводит к нарушению зубного ряда и изменению прикуса. Один удаленный зуб нарушает правильное местоположение как минимум трех зубов. При этом зубы начинают наклоняться. Это в свою очередь влечет за собой риск потери наклоненных зубов, нарушение эстетики лица, проблемы с пережевыванием пищи и состоянием желудочно-кишечного тракта. Что дальше? Удаление других зубов, боли в животе и ощущение дискомфорта, изжога, нарушение аппетита и так далее.

Отсутствие даже одного зуба повышает нагрузку на другие зубы, из-за чего они быстрее стираются. Костная ткань начинает рассасываться и истончаться, и этот процесс можно остановить только установкой импланта. Дело в том, что на костную ткань при отсутствии зуба оказывается совсем другое давление: по сути, жевательная нагрузка сводится к нулю, ведь жевать-то нечем. И наш мозг делает вывод, что «дырка» и кость под ней уже не нужны, ведь они никак не используются. Организм перестраивается с учетом изменений и перестает снабжать питательными веществами ненужную «дырку». Нарушается кровообращение, десны и костная ткань не получают нужное количество кислорода, кровеносные капилляры рассасываются. Все это негативно сказывается на состоянии полости рта, возрастает вероятность возникновения кариеса, пародонтита.

Проблема не в красоте

Поэтому не стоит рассматривать потерю зуба как исключительно эстетическую проблему. Это проблема здоровья полости рта, здоровья всего организма, проблема хорошего самочувствия. В конечном итоге — проблема работоспособности и самооценки.

После того как вам удалили зуб, нужно сразу же проконсультироваться с врачом по поводу сроков установки импланта и не затягивать. Помните, что своевременная установка импланта сбережет ваше здоровье, нервные клетки, время и деньги. Ведь потом придется лечиться намного дольше.