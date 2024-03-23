Названы ошибки в фитнесе, которые сведут все результаты на нет

Из-за некоторых вещей в спорте и фитнесе у вас может не быть прогресса вообще. Проверьте себя.

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Употребление кофеина после тренировки. Откажитесь от кофе и различных энергетиков. Физические упражнения — стресс для организма. При стрессе высвобождается кортизол. Хронически высокий уровень этого гормона может привести к множеству проблем со здоровьем, включая увеличение веса, воспаления. При этом исследования показывают, что кофеин перед тренировкой может улучшить производительность, усилить мотивацию и уменьшить мышечные боли при занятиях спортом.

Недосып. Во время глубокого сна тело выделяет гормон роста, который стимулирует рост тканей и восстановление мышц. Фонд сна рекомендует здоровым взрослым спать не менее семи часов каждую ночь.

Отказ от использования пенопластового валика. Определите области вашего тела, где вы испытываете стеснение или боль. Далее медленно раскатывайте валик и удерживайте его в каждой триггерной точке в течение 30−45 секунд, чтобы снять напряжение.

Слишком много высокоинтенсивных тренировок. Без надлежащего количества времени на восстановление это может привести к хронически высокому уровню кортизола, истощить запасы гликогена, нарушить обмен веществ и увеличить риск травм. При условии, что вы станете выполнять такие упражнения регулярно. Между интенсивными тренировками должно проходить хотя бы 8 часов, а лучше — 24 часа.

Стрессовые ситуации. Если вы постоянно находитесь в стрессе, то это может вам помешать достичь необходимых целей в фитнесе. В частности, из-за этого вы можете набирать жир на животе, жаждать нездоровой пищи, у вас нарушится обмен веществ.

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Недостаток белка. Если после тренировки вы не будете потреблять необходимое количество белка, вы можете ощутить усталость и слабость и не восстановитесь как надо. Ещё есть вероятность в таком случае потерять мышечную массу. Чтобы избежать этой ловушки, употребляйте протеин в течение 30−90 минут после занятий спортом.

Употребление алкоголя. Если вы станете его пить после тренировки, то это может привести к болезням сердца, высокому кровяному давлению, инсульту, проблемам с пищеварением и заболеваниям печени. Также побочный эффект алкоголя — обезвоживание.

Отказ от заминки и растяжки. Завершение тренировки без заминки может вызвать дурноту, головокружение или обморок. Выделяйте на заминку 3−5 минут после всех упражнений.

Употребление сладких, чрезмерно обработанных продуктов и напитков. Вместо них выбирайте цельные фрукты, овощи и сложные углеводы.

Тренировки в качестве «наказания» за вредную еду. В долгосрочной перспективе это может привести к нездоровым отношениям с едой и нездоровым мыслям, связанным с пищей. Это всё может привести к перееданию, беспокойству по поводу еды и упражнений, чувству вины, несбалансированному питанию.

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