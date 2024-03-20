Врач рассказала об опасности экзотических фруктов

Россиянам стоит отказаться от покупки экзотических фруктов и включить в свой рацион сезонные ягоды и фрукты. Об этом рассказала диетолог Римма Мойсенко.

«Яркие и привлекательные на вид несезонные фрукты по своему химическому составу не только бесполезны, но зачастую и опасны. Тепличные плоды не идентичны ягодам и фруктам, выросшим в естественных условиях, они лишь приближены к ним по составу. Мы получаем некий стеклянный камуфляж, который может лишь радовать глаз», – пояснила Мойсенко.

По ее словам, витаминов и минералов в таких фруктах мало. Россияне могут восполнить дефицит витамина С с помощью ягод, а также шиповника, передает радио Sputnik.

Напомним, Мясников назвал опасные для печени популярные лекарства, которые есть в каждом доме. В список пропал «парацетамол».